Tre ambulanze a fuoco stamattina nella frazione di San Giovanni a Sassari.
Intorno alle 6 i residenti di via Elio De Cupis, e anche gli abitanti del quartiere di Li Punti, hanno sentito delle forti esplosioni.
Sul posto presenti, operativi dalle 6, i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica dopo aver estinto il rogo.
Le ambulanze, che si trovavano sotto una tettoia di legno e lamiera, sono state divorate dal fuoco con la struttura completamente collassata.
Non si registrano feriti.
Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, indagini in corso.