L’amministrazione comunale di Bono ha inaugurato ufficialmente la nuova sede dell’associazione Help Soccorso che gestisce il servizio 118 per conto di Areus, consegnando i locali situati in adiacenza al comando dei Vigili del Fuoco.

Alla cerimonia di taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Michele Solinas e l'Amministrazione, don Mario Curzu per la benedizione dei locali, il consigliere alla sanità Daniele Cocco in rappresentanza di Areus oltre a numerosi rappresentanti delle associazioni locali. Nel corso dell'evento è stata data una notizia di rilievo per il territorio: Areus doterà a breve il servizio 118 di una postazione India.

Si tratta di un mezzo di soccorso avanzato del sistema di emergenza-urgenza 118 a bordo del quale, oltre all'autista soccorritore e ai volontari, è presente un infermiere specializzato. L’obiettivo è di migliorare, sia quantitativamente che qualitativamente, i servizi a garanzia del benessere della nostra comunità e dell'intero territorio. Ridurre i tempi di intervento e aumentarne l'efficienza rappresentano fattori determinanti nel sistema dell'emergenza-urgenza.