Ha cercato di imbarcarsi con i pezzi di pietra staccati dalla roccia del litorale di Santa Maria Navarrese e recuperati nel porto di Porto Torres prima di essere trasportati altrove.

L’attività di vigilanza e controllo presso l’area portuale dello scalo turritano ha consentito di individuare 15 elementi lapidei di diverse dimensioni, trasportati nel bagagliaio di un’autovettura condotta da un turista francese. Il rinvenimento è stato effettuato dalle Guardie particolari giurate in servizio presso lo scalo portuale, che hanno immediatamente segnalato il ritrovamento al personale della Polizia di Stato del Posto di Polizia e Frontiera Marittima di Porto Torres.

L'uomo ha dichiarato di aver prelevato il materiale dal litorale di Santa Maria Navarrese. Gli agenti intervenuti hanno quindi proceduto agli accertamenti e agli adempimenti di competenza, sottoponendo gli elementi lapidei a sequestro e curando le successive procedure presso l’Autorità Giudiziaria. Una volta completati gli adempimenti previsti e in esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la Polizia di Stato ha attivato una collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna, che ha consentito di ricollocare il materiale nel luogo di originaria provenienza.

L’intervento ha così permesso di restituire al litorale gli elementi lapidei sottratti, contribuendo al ripristino delle condizioni ambientali originarie e confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e soggetti impegnati nella vigilanza del territorio e nella tutela del patrimonio naturalistico.