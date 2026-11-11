Un viaggio musicale nella Parigi delle avanguardie. Sabato a Monserrato nello Spazio Sirio Sardegna Teatro (ore 20) e domenica nel Centro Servizi Anglona di Nulvi (19), va in scena “Satie nel Metrò” progetto del Circolo musicale Laborintus, in collaborazione con il Comune di Nulvi, inserito nella rassegna pARTEcipando.

Nato nel 2022 da un'idea del clarinettista Angelo Vargiu, il progetto torna in una versione rivisitata, con un nuovo percorso musicale e narrativo. Non è soltanto un concerto, ma un percorso tra musica, arte e narrazione che conduce il pubblico nella Parigi di inizio Novecento, allora capitale culturale del mondo occidentale e luogo d'incontro di artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Una città in pieno fermento creativo, dove nascevano e si sviluppavano le avanguardie artistiche, dalla pittura impressionista al cubismo, dal dadaismo al surrealismo. La Parigi di Picasso, Modigliani e Chagall, ma anche di Debussy, Ravel, Stravinsky, Cocteau e Apollinaire. In questo scenario si colloca la personalità singolare di Erik Satie, musicista capace di rompere le convenzioni, provocare e sperimentare, lasciando un'impronta profonda nella musica del suo tempo.

A dare vita al progetto sarà un ensemble composto da Simone Sassu al pianoforte, Angelo Vargiu al clarinetto e Anna Vilardi al violino, con Alessandra Luzzu alla voce, interprete delle celebri chansons di Satie, Poulenc e Milhaud. La consulenza registica è affidata a Maurizio Giordo.