La Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari partecipa anche quest'anno alla Giornata mondiale della prematurità. Domenica 15 novembre, dalle 15 alle 19, il personale della Tin e del Nido incontrerà i bambini e le loro famiglie al primo piano del Padiglione materno-infantile, in viale San Pietro.

L’iniziativa, dal titolo «Insieme per dare voce alla prematurità», sarà un’occasione per raccontare il percorso delle bambine e dei bambini nati prima del termine e il ruolo delle famiglie, durante il ricovero e dopo il rientro a casa.

«Il tema internazionale di quest’anno, “Small babies, big potential”, “Bambini piccoli, grandi potenzialità” evidenzia come la fragilità neonatale sia transitoria e sia solo una parte del percorso dei nostri bambini. È fondamentale pertanto tutelare il diritto alla cura e garantire un follow up che permetta al potenziale di ciascun bambino di esprimersi», ha dichiarato Maria Antonia Cossu, direttrice della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia.

Dalle 15 alle 16.30 sono in programma gli interventi dell’équipe multidisciplinare. Nel corso del pomeriggio sono previsti anche giochi e attività per i piccoli con la partecipazione del personale della Tin e del Nido.

A fare da filo conduttore sarà il viola, il colore scelto per la campagna internazionale per rappresentare la sensibilità e la singolarità dell’esperienza di una nascita pretermine. Il viola è diventato un segno di vicinanza ai bambini nati prima del termine e alle loro famiglie.