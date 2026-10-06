Si svolge sabato 10 ottobre ad Alghero, all’hotel Carlos V (Lungomare Valencia, 24), il raduno regionale e il convegno istituzionale promosso dal Consiglio Regionale dell'Unione nazionale mutilati per servizio con le sezioni provinciali di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano.

Nel corso dei lavori, che si apriranno alle 9, saranno affrontati i temi legati alla riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024). Interverrà la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Per l'Unione nazionale mutilati per il servizio saranno presenti il presidente Antonino Mondello e il vicepresidente Luigi Lista.

La scelta della Sardegna nasce dal calendario della riforma. Sassari è fra le nove province in cui il nuovo sistema di accertamento è in sperimentazione dallo scorso primo gennaio; Cagliari è entrata fra le quaranta province lo scorso primo marzo; a Nuoro e Oristano il nuovo sistema verrà attuato a partire dal prossimo primo gennaio. «Quattro province di una sola regione tengono insieme tutte e tre le fasi della riforma: chi la applica da ventuno mesi, chi da sette e chi la riceverà senza rodaggio», spiega Pasquale Zucca, presidente del Consiglio Regionale Unms Sardegna.

Il nodo che l’Unione nazionale mutilati per il servizio porterà all'attenzione generale riguarda chi si è ammalato o ferito lavorando per lo Stato. La nuova valutazione di base riunisce in un solo procedimento accertamenti prima separati, ma non comprende la causa di servizio: chi ha già ottenuto quel riconoscimento, per accedere al progetto di vita deve sottoporsi a una seconda valutazione.

La mattinata si aprirà con gli interventi dei presidenti delle quattro sezioni sarde (Pasquale Zucca per Sassari, Marco Podda per Cagliari, Mario Pinna per Nuoro e Pietro Pompianu per Oristano). Verrà ricordato il Caporal Maggiore Scelto Gianmarco Manca, alpino di Alghero del 7° Reggimento Alpini, caduto in Afghanistan il 9 ottobre del 2010, e tutti i caduti in servizio. Seguiranno due sessioni: la prima sulla riforma della disabilità, la seconda sul riconoscimento della causa di servizio. Dalle 15.30 alle 18 una tavola rotonda su attualità e prospettive, chiusa dall'intervento del presidente nazionale dell'Unms.

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un ente morale dal 1947, associazione di promozione sociale ed ente del Terzo Settore. Si occupa della tutela e dell'assistenza di tutti i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e delle istituzioni (sia civili che militari) che hanno contratto mutilazioni o infermità per causa di servizio.

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