Legava dei tubi presi da un cantiere, ieri sera ad Alghero, ed è finito in arresto per tentato furto. A fermare il 37enne gli agenti delle Volanti che hanno sorpreso l’uomo, di origine ozierese, in località Carrabuffas. Lì dove si trova un cantiere da cui l’uomo, secondo le accuse, aveva preso i tubi caricandoli su un camioncino. Stamattina in tribunale a Sassari è stato condotto in tribunale per l’udienza di convalida dove era difeso dall’avvocata Martina Pinna. E se il pm Antonio Piras aveva chiesto l’obbligo di dimora, la giudice Monia Adami ha disposto la convalida dell’arresto ma senza alcuna misura aggiuntiva.

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