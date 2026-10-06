Alghero-Linate, bando deserto per la seconda volta. Forza Italia: «Serve un Piano B»Pittalis e Tedde: «Regione in stallo, indicare una proposta alternativa per garantire il collegamento»
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Va deserta per la seconda volta la gara per l’affidamento della continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. Nessuna compagnia ha presentato un’offerta per gestire il collegamento e ora si riapre il nodo della copertura della tratta. Sulla vicenda intervengono il segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde, che chiedono alla Regione di indicare immediatamente una soluzione alternativa.
«Avevamo lanciato l’allarme, ma oggi la Regione si trova in stallo e deve indicare immediatamente un Piano B per garantire il collegamento», dichiarano Pittalis e Tedde. «Il rischio era concreto e lo avevamo segnalato per tempo: le condizioni del mercato, i costi per i vettori e i parametri del servizio rendevano difficile prevedere la partecipazione delle compagnie. Oggi, purtroppo, siamo stati facili profeti».
La precedente procedura per l’Alghero-Milano era già andata deserta alla fine del 2025. La Regione aveva quindi bandito una nuova gara, pubblicata il 31 luglio scorso e con scadenza il 5 ottobre, senza però riuscire neppure questa volta ad attirare offerte.