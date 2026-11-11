Gli portano via l’auto e perde la testa, colpendo e offendendo gli agenti della polizia locale di Alghero, simulando un approccio sessuale contro una di loro. Nel 2024 un 47enne algherese inveisce e insulta i poliziotti e, appena scatta la rimozione forzata del veicolo sferra due pugni sul fianco di un agente e ne minaccia un altro impugnando chiave inglese e cacciavite.

Poi mentre una agente verbalizza i documenti si mette dietro di lei e simula una penetrazione. Al comando della polizia locale continua a intimidire, proferendo frasi di questo tenore: “Come avete finito avete finito anche la vostra vita. Ci vediamo fuori”.

L’uomo è stato giudicato con il rito abbreviato, oggi in tribunale a Sassari, dove doveva rispondere delle accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e di violenza sessuale. Il pm Angelo Beccu aveva chiesto per l’imputato, difeso dall’avvocato Claudio Mastandrea, 4 anni di reclusione mentre il gup Sergio De Luca ha disposto una condanna a un anno e 5 mesi.