È morto Gigi Camedda, tastierista e voce dei Tazenda.

Lo ha annunciato questa mattina sulle sue pagine social lo stesso gruppo musicale: «Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre».

Aveva 66 anni e una malattia grave, è deceduto all’ospedale di Sassari dove era ricoverato da tempo.

Tastierista e compositore, Camedda nel 1988 diede vita ai Tazenda insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. Si era avvicinato alla musica da giovanissimo, studiando pianoforte e tastiere e dedicandosi alla programmazione dei sintetizzatori. Prima dei Tazenda aveva fatto parte del Coro degli Angeli, esperienza condivisa con Parodi e Marielli.

Nata nel 1988, la band è diventata una delle formazioni più rappresentative della musica sarda. La consacrazione nazionale è arrivata nel 1991 al Festival di Sanremo, accanto a Pierangelo Bertoli, con il brano "Spunta la luna dal monte", che ha portato la lingua e le sonorità sarde davanti al grande pubblico. Dopo la prematura scomparsa di Andrea Parodi, nel 2006, Camedda è rimasto con Marielli un punto di riferimento del gruppo, contribuendo a mantenerne viva l'identità musicale e il percorso artistico.

Il commento di Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, città in cui ha vissuto Camedda: «Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop. Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre . A nome mio personale, di tutta l’amministrazione e della città di Sassari, esprimo il più profondo cordoglio e manifesto la più sincera vicinanza ai familiari e alle tantissime persone che ne hanno potuto apprezzare la straordinaria umanità».