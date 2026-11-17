28mila sacche l’anno. Sono quelle che mancano all’appello in Sardegna per coprire il fabbisogno di sangue ed emoderivati per trasfusioni e interventi chirurgici.

Per questo, il principale obiettivo della nuova campagna “Sangue e vita” sarà quello di reclutare nuovi volontari e aumentare il numero di donazioni.

Il piano, presentato questa mattina, avrà a disposizione anche 200mila euro dalla Regione e vedrà fra i testimonial anche l’amministratore delegato del Cagliari Calcio Stefano Melis e il direttore generale ed ex giocatore della Dinamo Sassari, Jack Devecchi.

«La Sardegna è in disavanzo di 28mila sacche di sangue l’anno rispetto al fabbisogno di sangue quindi abbiamo bisogno di sensibilizzare non solo i sardi ma tutti quelli che la Sardegna la visitano e la amano», ha spiegato la governatrice Alessandra Todde, presentando l’iniziativa. «Puntiamo – ha aggiunto – a sensibilizzare soprattutto i giovani e andremo a cercarli nei luoghi in cui si trovano per farli diventare donatori. In Sardegna abbiamo una incidenza molto forte della talassemia, i cui pazienti necessitano di trasfusioni e di emoderivati, un motivo in più per essere solidali e donare».

Il direttore generale di ARES Giuseppe Pintor ha inoltre annunciato la creazione della app “Sardegna Dona” sviluppata con l’Università di Sassari e già attiva anche a Oristano che permetterà a ogni donatore di avere informazioni sulla sua situazione medica specifica e sulle scadenze delle donazioni.

La responsabile dell'Unità di raccolta AVIS per la provincia di Cagliari Alessandra Coiana ha invece sottolineato come «la Sardegna non essendo autosufficiente riceve sacche dal Nord ma basterebbe che ogni donatore facesse due donazioni l’anno per raggiungere il fabbisogno. I giovani hanno un forte senso del dovere, devono solo essere sensibilizzati alla donazione».

(Unioneonline)