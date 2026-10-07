Si illumina il Natale a Villasor. Il Comune di Villasor si prepara alle festività natalizie con l’installazione di nuove luminarie lungo la S.S. 196 Dir, nel tratto di via Matta compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 0+900. La determinazione dell’Area Tecnica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) è stata adottata il 30 settembre 2026

Il progetto prevede 20 festoni luminosi aerei, fissati tramite tiranti agli edifici laterali, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+350, in direzione Serramanna. A questi si aggiungeranno 10 luminarie a bandiera nel tratto successivo, fino al km 0+750. Previsto inoltre un albero luminoso alla base della torre faro situata nella rotonda.

Per poter procedere con l’allestimento lungo la strada statale, il Comune ha richiesto all’Anas il necessario nulla osta. Le luminarie sono previste dal 23 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, accompagnando così il periodo delle festività natalizie e di inizio anno.

(Unioneonline/En.Ne.)

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