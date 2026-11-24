Nell'aula consiliare del Comune di Burcei, si è tenuto il primo tavolo tecnico multidisciplinare per la realizzazione del progetto MENSArda. Un incontro importante, in collaborazione con il Comune di Burcei, per parlare del tema centrale della mensa a chilometro zero, in concomitanza con l'imminente apertura del nuovo punto cottura a Burcei. Si è parlato di temi molto interessanti legati al servizio mensa, a cui si collegano: servizi sociali, anziani, scuola, agricoltura, attività produttive, nutrizionisti. All'incontro hanno partecipato la direttrice del Gal Sarrabus-Gerrei-Trexenta Silvia Doneddu, la direttrice di ANCI Sardegna, Daniela Sitzia, il funzionario di Laore, Roberto Boi, la responsabile del punto cottura della mensa di Tonara, Franca Caddeu, i due rappresentanti d'Istituto e dei genitori della scuola di Burcei e le biologhe nutrizioniste Anna Sanna ed Ester Zuncheddu. Presenti anche agricoltori, allevatori, attività produttive, ristoranti e agriturismi e la dirigente scolastica Simonetta Fadda. Un incontro mirato all'apertura della mensa.

Il sindaco Marcello Malloru ha assicurato anche l'imminente montaggio delle attrezzature e la definizione della pratica di chiusura dei lavori, della contabilità finale e dell'agibilità. Un passo avanti concreto verso una mensa più sana, locale e sostenibile per gli scolari e gli studenti di Burcei.