Tre auto coinvolte in uno scontro frontale e strada bloccata. È il bilancio dell’incidente avvenuto fa sulla Strada Statale 128 tra Ussana e Monastir nei pressi di uno stabilimento specializzato nella produzione di manufatti in cemento e prefabbricati.

L’impatto ha provocato una lunga colonna di auto e ha mandato in tilt la circolazione, con pesanti disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte.