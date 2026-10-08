Nuovi interventi per la zona industriale di Tuvui e per il Municipio di Senorbì. Il Comune si prepara a mettere mano da una parte all’area destinata agli insediamenti produttivi, dall’altra alla propria sede istituzionale, con lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione edilizia. Per sostenere economicamente le due opere sarà necessario ricorrere a due mutui con la Cassa depositi e prestiti.

La questione sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale, convocato dal sindaco Alessandro Pireddu per domani, venerdì 9 ottobre, in seduta straordinaria e pubblica: la prima convocazione è fissata alle 10, mentre la seconda è prevista alle 11. Sul tavolo dell’assemblea ci sono due provvedimenti, entrambi legati proprio alle risorse da reperire per il cofinanziamento degli interventi.

Il primo provvedimento riguarda i lavori di manutenzione straordinaria nella zona del Piano per gli insediamenti produttivi in località Tuvui (l'area di sviluppo per gli imprenditori e gli artigiani realizzata nella Statale 128 verso Cagliari di fatto non è mai decollata), il secondo intervento riguarda invece l’edificio del Municipio, per il quale sono previsti lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione. Due opere che interessano quindi direttamente il territorio e il patrimonio pubblico di Senorbì: l’area industriale e artigianale servizio delle attività produttive e il palazzo comunale, sede degli uffici e delle istituzioni cittadine.

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