I carabinieri hanno denunciato due persone, un cittadino italiano e uno di origini pakistane, per illeciti legati alla macellazione clandestina e all'inosservanza delle normative igienico-sanitarie.

L'operazione scaturisce da un intervento effettuato il primo novembre a Gergei. Durante un controllo in un ovile, l'attenzione dei militari è stata attirata da un'autovettura Peugeot, in uso al cittadino pakistano, parcheggiata nei pressi dell'ingresso della struttura. All'interno del veicolo, i sono stati trovati nove capi ovini appena macellati, chiusi all'interno di buste di nylon.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, la carne sarebbe stata venduta dall'allevatore locale in cambio della somma di 720 euro. Al fine di verificare la regolarità delle operazioni, è stato richiesto il supporto del personale dei veterinari della Asl di Oristano. Secondo i rilievi dei tecnici il bestiame sarebbe stato abbattuto nell’ovile in assenza di condizioni igienico-sanitarie idonee e in violazione delle normative vigenti in materia di macellazione.

Agli indagati sono contestati i reati di uccisione di animali, macellazione clandestina, commercio di sostanze alimentari nocive e gestione illecita di rifiuti. Il capi di bestiame sono stati distrutti.

(Unioneonline/A.D.)