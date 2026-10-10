Maracalagonis, al via la quinta edizione di "Correre per un sogno"Appuntamento domani mattina fra le strade del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grande attesa per la quinta edizione della Corsa su strada “Correre per un sogno”, il Memorial dedicato a Gregorio Piga, in programma per domani mattina fra le strade di Maracalagonis. La manifestazione è organizzata dall’Asd Atletica Maracalagonis “Il sogno delle giovani promesse”, con il patrocinio del Comune, della Federazione italiana di atletica leggera e del Coni.
«Il Memorial - dice la presidente della Atletica Maracalagonis, Lucia Mascia - è già una bella realtà, capace di calamitare l'attenzione di atletici di tantissime società. Una manifestazione, nata per ricordare Gregorio Piga, figura a cui la società deve molto: fu lui a volere fortemente la nascita di un gruppo di atletica leggera, a Maracalagonis. Oggi disponiamo anche di una pista che il Comune ha realizzato nella zona sportiva. Un sogno diventato realtà, oggi, la nostra, e una società che conta oltre cento tesserati, in gran parte giovanissimi». «Correre nel nome di Gregorio - ha aggiunto Lucia Mascia - vuol dire ricordare chi ha creduto in questo progetto quando era solo un’idea. Abbiamo voluto una manifestazione aperta davvero a tutti, dai bambini di pochi anni agli atleti master, fino a chi vuole semplicemente camminare in compagnia. L’atletica per noi è prima di tutto uno strumento di crescita e di inclusione. Aspettiamo tanta gente, famiglie comprese, per le vie del paese».
Il ritrovo è fissato alle 9 all’angolo tra via Cagliari e via Puccini. Alle 10 partiranno le gare giovanili; a seguire la gara Assoluti e Master, sulla distanza di 7,6 chilometri, e le prove di marcia. Spazio anche ai più piccoli con il Baby sprint di 50 metri, riservato ai bambini fino a quattro anni, e a chi vuole partecipare senza l’assillo del cronometro con la camminata ludico-motoria di 3,8 chilometri, aperta a tutti. In chiusura ristoro, premiazione degli atleti e pranzo.