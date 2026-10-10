Grande attesa per la quinta edizione della Corsa su strada “Correre per un sogno”, il Memorial dedicato a Gregorio Piga, in programma per domani mattina fra le strade di Maracalagonis. La manifestazione è organizzata dall’Asd Atletica Maracalagonis “Il sogno delle giovani promesse”, con il patrocinio del Comune, della Federazione italiana di atletica leggera e del Coni.

«Il Memorial - dice la presidente della Atletica Maracalagonis, Lucia Mascia - è già una bella realtà, capace di calamitare l'attenzione di atletici di tantissime società. Una manifestazione, nata per ricordare Gregorio Piga, figura a cui la società deve molto: fu lui a volere fortemente la nascita di un gruppo di atletica leggera, a Maracalagonis. Oggi disponiamo anche di una pista che il Comune ha realizzato nella zona sportiva. Un sogno diventato realtà, oggi, la nostra, e una società che conta oltre cento tesserati, in gran parte giovanissimi». «Correre nel nome di Gregorio - ha aggiunto Lucia Mascia - vuol dire ricordare chi ha creduto in questo progetto quando era solo un’idea. Abbiamo voluto una manifestazione aperta davvero a tutti, dai bambini di pochi anni agli atleti master, fino a chi vuole semplicemente camminare in compagnia. L’atletica per noi è prima di tutto uno strumento di crescita e di inclusione. Aspettiamo tanta gente, famiglie comprese, per le vie del paese».

Il ritrovo è fissato alle 9 all’angolo tra via Cagliari e via Puccini. Alle 10 partiranno le gare giovanili; a seguire la gara Assoluti e Master, sulla distanza di 7,6 chilometri, e le prove di marcia. Spazio anche ai più piccoli con il Baby sprint di 50 metri, riservato ai bambini fino a quattro anni, e a chi vuole partecipare senza l’assillo del cronometro con la camminata ludico-motoria di 3,8 chilometri, aperta a tutti. In chiusura ristoro, premiazione degli atleti e pranzo.

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