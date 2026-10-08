Isili, mensa scolastica: interrogazione della minoranza sul mancato avvio di parte del servizioI consiglieri Marco Atzori, Salvatore Pala e Antonello Corona hanno chiesto chiarimenti
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Sulla mensa scolastica di Isili interviene la minoranza consiliare "Impegno per Isili" che presenta un'interrogazione per avere risposte su alcuni punti riguardanti il servizio.
I consiglieri Marco Atzori, Salvatore Pala e Antonello Corona hanno chiesto chiarimenti sul mancato utilizzo del nuovo spazio, nonostante lo spostamento della scuola primaria nello stabile occupato dalle scuole medie vicino alla nuova mensa, e il conseguente avvio di un catering e il futuro di chi da anni lavorava nella mensa scolastica. «Vorremmo capire - dicono i tre amministratori – quali siano stati i motivi per cui si è preferito gestire il servizio della preparazione dei pasti in altra sede e quali atti siano stati adottati per salvaguardare i posti di lavoro».
Scelta obbligata quella dei trasferimenti dei plessi secondo il primo cittadino fatta nei tempi dovuti. «L'attuale sistemazione – ha detto Luca Pilia – rappresenta una soluzione temporanea, adottata con senso di responsabilità nell'attesa della conclusione definitiva dei lavori».
E se all'inizio del mese è partita la mensa per la scuola materna e l'asilo nido, bisognerà aspettare ancora per la mensa della scuola primaria. Il completamento degli allacci di acqua e luce è previsto per il 15 ottobre. «A questa data - ha aggiunto il sindaco – confidiamo di poter avviare la somministrazione dei pasti». Critica ancora la minoranza. «Sono stati fatti i lavori per trasferire le scuole primarie al posto delle scuole medie e viceversa con l'intento di utilizzare il nuovo stabile – scrivono – e così non è stato, inoltre la sala e la cucina utilizzati fino a giugno scorso sono ancora perfettamente funzionanti, un inutile e ingiustificato disservizio».