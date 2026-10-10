Tutto pronto nel paese del Parteolla per la VI edizione del Festival Atobius, la rassegna dedicata ai tesori della cultura e alle eccellenze dell’enogastronomia.

In programma una settimana di incontri, visite guidate alle cantine e alle aziende del territorio, laboratori e momenti di svago. Le attività sono aperte a tutti previa prenotazione.

Si parte lunedì mattina, alle 11, con la raccolta delle olive presso il B&B Ollu e Stentu. Nel pomeriggio passeggiata tra gli ulivi secolari di Sa Cora. Martedì, dalle 15.30 alle 17, visita guidate alle Cantine Pili di Soleminis.

Mercoledì spazio alle botteghe degli artigiani e alle attività commerciali del centro storico di Dolianova. Nel pomeriggio visita alle Cantine di Dolianova e, dalle 18, il laboratorio dedicato alla preparazione della pasta fresca tradizionale presso Ollu e Stentu.

Giovedì mattina visita al mercato settimanale di Dolianova e, nel pomeriggio, al cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari.

Venerdì mattina i gruppi di visitatori si trasferiranno a Serdiana per una degustazione di formaggi al caseificio Is Paulis con un laboratorio dedicato alla trasformazione del latte.

Nel pomeriggio ritorno a Dolianova per una visita guidata all’oleificio Copar. Sabato pomeriggio laboratori esperienziali dedicati alla cucina, ceramica, cestineria, tessitura al telaio, tintura della lana all’interno della struttura Ollu e Stentu.

Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 20.30, i turisti saranno ospitati dal gruppo folk “Città di Dolianova” per alcune lezioni di ballo sardo e canto tradizionale. Nel fine settimana, visite gratuite alla Cattedrale di San Pantaleo in concomitanza con la Giornata del Romanico in Sardegna.

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