«Quanto accaduto ancora una volta all’interno del centro di accoglienza di Monastir rappresenta l’ennesimo, gravissimo campanello d’allarme che non può e non deve essere ignorato. Una maxi-rissa che avrebbe coinvolto circa quaranta persone, con l’utilizzo di armi da taglio e il ferimento di alcuni soggetti, è l’ennesima dimostrazione di una situazione ormai estremamente critica».

Il sindacato Sap Sardegna chiede più personale di polizia: «Ringraziamo la Questura di Cagliari e la Prefettura per gli interventi e i lavori realizzati all’interno della struttura, finalizzati a migliorarne le condizioni e la gestione. Tuttavia il tanto atteso incremento delle risorse umane non si è concretizzato».

«A Monastir esiste un problema concreto e crescente di sicurezza – scrivono in una nota -, che non riguarda esclusivamente il centro di accoglienza, ma si estende anche alle zone limitrofe, con potenziali ripercussioni sull’ordine pubblico, sulla vivibilità e sugli equilibri sociali delle comunità interessate. Una situazione che, se non affrontata con tempestività e adeguate risorse, rischia di alimentare tensioni e problematiche sociali sempre più difficili da gestire».

Il Sap chiede «un intervento urgente del ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, affinché si provveda ad un incremento immediato delle risorse umane presso la Questura di Cagliari e nei servizi interessati, pensando anche ad nucleo che potrebbe operare esclusivamente su Monastir».

(Uniuoneonline/A.D.)