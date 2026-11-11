Sarà inaugurata sabato e si potrà visitare fino al 25 novembre nella sala delle teche dell'ex convento dei cappuccini a Quartu, la mostra fotografica "On Stage – Frammenti di scena", il progetto espositivo di Giorgio Russo, presentato da V-Art Festival Internazionale Immagine d’Autore, V-Art Quartu Exposition e The Social Gallery.

Un percorso fotografico attraverso il cinema, il teatro e la performance, che restituisce una dimensione intima e spesso inaccessibile del processo creativo.

Dall’allestimento di un set cinematografico alle prove teatrali, dai momenti di concentrazione degli interpreti agli istanti irripetibili della rappresentazione, ogni fotografia diventa testimonianza di un’esperienza artistica e, contemporaneamente, opera dotata di una propria autonomia espressiva. Giorgio Russo attraversa questi universi con uno sguardo personale, capace di cogliere ciò che spesso sfugge alla percezione dello spettatore.

La sua macchina fotografica non si limita a documentare ciò che accade davanti o dietro la scena, ma ricerca l’immagine nascosta nell’immagine, individuando dettagli, espressioni e geometrie che trasformano un frammento di realtà in una nuova narrazione visiva.

"On Stage – Frammenti di scena" è dunque molto più di una raccolta di immagini di scena: è una riflessione sul rapporto tra visibile e invisibile, tra finzione e realtà, tra la natura effimera della performance e la capacità della fotografia di conservarne la memoria.