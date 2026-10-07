Sicurezza a Tadasuni. Il Comune di Tadasuni ha affidato i lavori complementari per la messa in sicurezza della scarpata confinante con l’ex salone parrocchiale, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione del locale dell’edificio religioso. La determina (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) è stata firmata il 7 ottobre 2026.

I lavori principali erano stati aggiudicati lo scorso aprile. Durante l’esecuzione dell’intervento è emersa la necessità di intervenire anche sulla scarpata situata al confine del lotto, per garantire la stabilità del terreno, la sicurezza dei luoghi e l’incolumità pubblica.

Per queste opere il Comune ha previsto una spesa complessiva di 8 mila 296 euro. Le risorse saranno recuperate dalle economie d’asta e dalle somme a disposizione già presenti nel quadro economico del progetto di riqualificazione, senza quindi determinare nuovi oneri per il bilancio comunale.

L’intervento è stato affidato direttamente alla ditta Giovanni Satta di Dualchi.

(Unioneonline/En.Ne.)

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