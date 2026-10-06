C'è un cambio nei banchi del Consiglio comunale di San Vero Milis guidato dal sindaco Giuseppe Vacca. L'ex assessore all'Agricoltura Arturo Carta, nominato quando sindaco era Luigi Tedeschi, si è dimesso dopo tre mesi di mandato. Come ha scritto nel documento protocollato, le motivazioni sono personali. Al suo posto subentra Andrea Pintus, anche lui ex assessore nella precedente Giunta. La surroga con la convalida dell'eletto è all'ordine del giorno della seduta straordinaria dell'assemblea di giovedì 8 ottobre. All'ordine del giorno anche cinque mozioni e due interrogazioni. La documentazione è stata presentata dal consigliere di opposizione Andrea Atzori. La discussione più attesa riguarda lo storico hottel Su Pallosu, inaugurato nel 1969. Si tratta di una gigantesca struttura alberghiera chiusa dal 2011. Si parlerà della sua possibile rinascita.

© Riproduzione riservata