Rivoluzione nella raccolta differenziata nel Barigadu. Dal primo novembre i rifiuti saranno infatti ritirati solo se conferiti nei nuovi mastelli in consegna sino al prossimo 17 ottobre. La novità riguarda i cittadini residenti nei comuni di Ardauli, Busachi, Bidonì, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. Chi ancora non ha provveduto a ritirare i nuovi mastelli avrà dunque ancora qualche giorno di tempo per farlo nei centri raccolta.

Dalla Teckno Service che si occupa della raccolta nel Barigadu, infatti, chiariscono: «Dal primo novembre non saranno più ritirati rifiuti conferiti in sacchetti o contenitori diversi da quelli appositi, attualmente in distribuzione. Verrà applicato l’adesivo di non conformità, invitando l’utente a esporre il rifiuto nel mastello corretto».

Dal 1 novembre inizieranno contestualmente le letture dei conferimenti del secco funzionali all’attivazione della tariffazione puntuale: da qui la necessità di utilizzare gli appositi contenitori. Alla consegna del kit è necessario si presenti l’intestatario TARI munito di codice fiscale. Nel caso in cui l’intestatario non potesse recarsi nei giorni prestabiliti, è possibile compilare il modulo delega (scaricabile dal sito www.teknoserviceitalia.com) e portare copia del codice fiscale dell’intestatario TARI.

I centri raccolta sono operativi a Samugheo il lunedì dalle 10,30 alle 14,30, il giovedì dalle 12 alle 16, il sabato dalle 10,30 alle 14,30. A Sorradile il martedì e il sabato dalle 8 alle 10, il venerdì dalle 14 alle 16; ad Ardauli il martedì e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14 alle 16. Infine a Neoneli il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 10 e il martedì dalle 15 alle 17.

© Riproduzione riservata