L'appuntamento è per domani alle 11 nel piazzale dove si trova il vascone antincendio, sulla strada provinciale 17, tra Paulilatino e Milis. Da lì verrà alzata la voce per chiedere alla Provincia di intervenire in quel tratto di strada, diventato ormai molto pericoloso a causa del suo stato di degrado tra voragini, manto stradale rovinato e vegetazione infestante. I Comuni di Milis, Paulilatino e Bauladu hanno deciso di unire le forze, convocando il Consiglio comunale in quel punto e con lo stesso ordine del giorno: "Richiesta di immediata programmazione della sistemazione e manutenzione della strada provinciale 17". Monica Ortu, sindaca di Milis: «La situazione del tratto ha raggiunto livelli di criticità non più tollerabili. Significa mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida, i tempi di percorrenza e l'integrità dei nostri veicoli. Non si tratta solo di asfaltare una strada, ma di garantire la sicurezza e la dignità del nostro territorio. Serve un intervento di sistemazione definitivo e non più rinviabile. Più saremo, più forte sarà il segnale che manderemo». Domenico Gallus, sindaco di Paulilatino, annuncia la manifestazione dalla sua pagina Facebook: «È una chiamata alle armi, domani dobbiamo essere numerosi per poter avere una voce robusta e richiedere l'intervento della Provincia. Si tratta di una strada importante che serve a tantissime aziende e per la campagna antincendio. Invito tutti gli allevatori e le associazioni a esserci».