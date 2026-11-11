Masullas si conferma tra i borghi più “smart” d’Italia. Il piccolo centro del Parte Montis ha conquistato il primo posto nella classifica stilata dal “City Vision Score”, come miglior paese con meno di 2mila abitanti nella categoria “Borghi – Sud e Isole”. Un primo posto che arriva per il secondo anno di fila; in classifica anche Sorradile, quarta.

Il City Vision Score è un ranking nazionale che misura il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani in base a sei direttrici strategiche negli ambiti della governance digitale (politiche messe in campo dai Comuni per gestire la trasformazione digitale dei servizi), ambiente e sostenibilità, servizi e qualità della vita, cultura e innovazione, mobilità e connettività.

La soddisfazione. Masullas è l’unico paese in classifica negli ultimi 3 anni: nel 2024 il secondo posto, nel 2025 e nel 2026 la prima posizione. «Siamo veramente soddisfatti di esserci riconfermati dopo i risultati degli anni scorsi – il commento di Ennio Vacca, sindaco di Masullas – Significa che la strategia che stiamo portando avanti come amministrazione è premiante. In questi anni abbiamo cercato di sviluppare un modello di Comune di prossimità, capace di coniugare la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini con una visione strategica dello sviluppo».

Il centro è stato premiato per gli investimenti fatti nella digitalizzazione dei servizi (con l’introduzione dello Spid e di PagoPa), nella rigenerazione urbana, per il completamento dell’Albergo Diffuso e i servizi dell’Area Pip (dopo l’introduzione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, il rifacimento del manto stradale, connessione veloce, abbattimento delle barriere architettoniche e, in futuro, un Centro Servizi per le Imprese) oltre alla presenza della pista ciclabile (parte integrante della Ciclovia regionale); la valorizzazione del patrimonio culturale, ora digitalizzato, dell’Orto Botanico (riqualificazione e realizzazione di un’area verde) e la riqualificazione del Museo Aquilegia. Inoltre, nella cooperazione territoriale, con l’Unione dei Comuni Parte Montis e la costituzione della Fondazione Parte Montis, attraverso cui quattro Comuni hanno scelto di mettere in rete e gestire in maniera integrata il proprio patrimonio culturale e ambientale. «La nostra esperienza – prosegue Vacca - propone una diversa interpretazione della Smart City nelle aree interne, costruendo connessioni capaci di rendere ogni comunità parte di un sistema più ampio, mantenendone identità e specificità».