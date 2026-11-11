Si conclude con un bilancio positivo la partecipazione della Cantina Contini 1898 di Cabras alla 35ª edizione del Merano WineFestival. Grande protagonista la Vernaccia di Oristano Doc Riserva 1998, premiata con il WineHunter Award Platinum e lo storico punteggio di 100/100, che ha richiamato numerosi visitatori durante le degustazioni al Kurhaus dal 7 al 9 novembre. La Vernaccia Riserva 1998 è una delle quattro etichette italiane ad aver ottenuto il massimo punteggio nella storia del WineHunter Award, unica rappresentante della Sardegna accanto a Ferrari Trento, Cantina Terlano e Avignonesi. Il riconoscimento, annunciato il 7 ottobre al Senato della Repubblica, è stato celebrato nuovamente il 6 novembre al Teatro Puccini di Merano durante la cerimonia dedicata ai WineHunter Award Platinum. «La Vernaccia di Oristano è il vino che più di ogni altro racconta chi siamo. Nasce da un territorio unico, da un vitigno antico e da un metodo tramandato da generazioni», ha dichiarato Alessandro Contini, vicepresidente e direttore commerciale della cantina, in occasione della premiazione al Senato, dedicando il riconoscimento alla Sardegna e a quanti hanno contribuito nel tempo a preservare questa tradizione. Dal 7 al 9 novembre, nella Sala Goethe del Kurhaus, Alessandro Contini e Andrea Balleri, brand ambassador e referente commerciale per l'estero e la Penisola, hanno presentato al pubblico le tre

etichette premiate. La Vernaccia Riserva 1998, affinata per quasi 39 anni secondo il tradizionale metodo delle botti

scolme sotto il velo di flor, è stata la principale attrattiva dello spazio Contini, suscitando grande curiosità tra visitatori e operatori del settore. «La Vernaccia Riserva 1998 è stata senza dubbio la grande protagonista della nostra partecipazione a Merano. Il Platinum e i 100 punti hanno attirato tantissime persone, curiose di conoscere e degustare questo vino. Molto positivo anche il riscontro per il Karmis, che è piaciuto tanto. Torniamo da Merano con belle soddisfazioni», commenta Andrea Balleri.