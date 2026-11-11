«Sono passati oltre tre anni e otto mesi dalla legge che ne ha previsto il recupero e più di sedici mesi dalla risposta all’interrogazione e ancora nessun intervento concreto da parte della Regione: la "Villa del Direttore" continua a deteriorarsi».

È la denuncia del consigliere regionale Emanuele Cera, primo firmatario dell’interrogazione numero 204/A sulla Fondazione Bonifiche sarde.

«Trovo inaccettabile che un immobile al centro del paese, di così straordinario valore storico, architettonico e identitario, riconosciuto di interesse culturale storico-artistico, venga lasciato progressivamente andare in rovina senza che la Regione abbia ancora assunto iniziative concrete per garantirne il recupero e la conservazione» - spiega, ricordando inoltre che l’articolo 22 della legge regionale n. 1 del 2023 ha individuato proprio nella Villa del Direttore la sede della Fondazione Bonifiche sarde, destinando 1,3 milioni di euro al recupero dell’immobile. «Eppure, nella risposta fornita nel giugno 2025, l’Assessorato degli Enti locali si era limitato a escludere ritardi, facendo riferimento a una mancata definizione delle competenze tra le Direzioni generali per l’attribuzione dei relativi capitoli di bilancio - dice Cera - Una spiegazione che non può più essere considerata sufficiente. Le difficoltà organizzative e i rimpalli di competenze non possono diventare un alibi per giustificare l'abbandono di un bene pubblico. La Regione ha il dovere di intervenire, tanto più quando si tratta di un immobile sottoposto a tutela e di un patrimonio che rischia di subire danni sempre più gravi e, potenzialmente, irreversibili».

Cera ricorda che non si tratta di un immobile qualsiasi, ma di un luogo che custodisce una parte fondamentale della storia della Società Bonifiche sarde, nata nel 1918, e delle vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di Arborea.

Cera richiama anche le responsabilità politiche legate all'attuazione della legge: «La previsione della Fondazione Bonifiche sarde, con sede proprio nella Villa del Direttore, è stata una proposta che ho fortemente sostenuto e voluto. Non vorrei che oggi quella scelta fosse diventata, paradossalmente, un ostacolo alla sua stessa realizzazione. Sarebbe grave se un progetto nato per valorizzare un patrimonio collettivo finisse per essere penalizzato da contrapposizioni politiche. La tutela dei beni storici non ha colore politico e non può essere ostaggio di logiche di parte». Il consigliere regionale rivolge quindi un appello diretto alla Presidente della Regione Alessandra Todde e all'intera Giunta affinché venga finalmente fatta chiarezza sul futuro della Villa e della Fondazione. «Chiediamo risposte precise e, soprattutto, atti concreti: quando si intende procedere alla costituzione della Fondazione? Quando saranno effettivamente disponibili e utilizzabili le risorse già stanziate? Quali sono i tempi per avviare il progetto di recupero? Ma prima ancora di ogni altra programmazione, è indispensabile intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l'immobile e arrestare il progressivo deterioramento delle sue strutture. Non possiamo permettere che un bene di così grande valore storico e identitario venga perduto nell'indifferenza delle istituzioni. La Villa del Direttore non ha bisogno di altre promesse o spiegazioni burocratiche: ha bisogno di interventi, responsabilità e decisioni. Il tempo delle attese è finito. La Regione dimostri, con i fatti, di voler salvaguardare un patrimonio che appartiene a tutti i sardi».