Un centauro austriaco di 69 anni è in gravi condizioni dopo essere stato sbalzato dalla sua moto a seguito dell’impatto con un maiale selvatico sbucato dalla boscaglia. In base a una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo in direzione nord il tratto della statale 125 che attraversa il Supramonte, all’altezza di Giustizieri, nel territorio di Urzulei, quando l’animale ha invaso all'improvviso la carreggiata arrivando da una prateria. L’urto è stato inevitabile (il maiale è morto) e la caduta violentissima.

Oggi pomeriggio, la Ducati Monster 937 è finita a diversi metri di distanza, il centauro è rimasto a terra, quasi privo di sensi. L’allarme è stato lanciato da altri motociclisti. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati il personale della Pavs di Urzulei e della medicalizzata di Lanusei ma, alla luce della gravità del quadro clinico, la centrale operativa del 118 di Sassari ha attivato Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia. Il 69enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro: è in prognosi riservata.

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