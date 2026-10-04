Mattinata di paura oggi sul sentiero che scende verso Cala Luna. Una escursionista sarda di 46 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa dalla caduta di un sasso. Nella caduta ha riportato anche la frattura della caviglia. Immediato l’allarme al 118 e il decollo di Echo Lima 1.

L’elicottero dell’Areus, decollato dalla base di Olbia, ha raggiunto la zona impervia e ha calato l’équipe sanitaria con il verricello. Il mezzo aereo ha poi parcheggiato direttamente in spiaggia a Cala Luna per rendere più rapide le operazioni. La donna, rimasta sempre vigile e cosciente durante i soccorsi, è stata immobilizzata, caricata in barella e recuperata con il verricello. Una volta stabilizzata a bordo, l’escursionista è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per le cure del caso. Fondamentale, come sempre in questi interventi in zone impervie del Supramonte, la perizia dell’equipaggio di Areus.

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