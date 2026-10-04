Pomeriggio di superlavoro per la flotta aerea dell'Areus sul litorale di Baunei. Dopo il primo intervento per l'escursionista sarda alla quale è piombato un sasso in testa, l'elisoccorso è dovuto tornare in volo a Cala Biriala per soccorrere una turista brasiliana colpita da un malore improvviso, un presunto collasso.

Immediato l'allarme al 118 e il decollo di Echo Lima 2, l'elicottero di base ad Alghero, che ha raggiunto la cale in pochi minuti. La turista è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario e poi trasportata in codice rosso all'ospedale San Francesco di Nuoro per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari a chiarire le cause del malore.

Un'altra giornata che conferma quanto sia prezioso e indispensabile il servizio di elisoccorso in un territorio impervio come quello della Costa di Baunei, dove via mare e via cielo restano spesso le uniche vie per raggiungere i bagnanti.

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