Un muratore 56 enne di Tonara è finito in manette giovedì per possesso e coltivazione di sostanza stupefacente. È bastato percorrere una via del centro abitato per far scattare il controllo dei carabinieri della Stazione di Tonara.

A tradire l’uomo, è stato un intenso ed inconfondibile odore di marijuana che si diffondeva chiaramente sin dalla strada, lasciando ben pochi dubbi su cosa potesse nascondersi all'interno dell'abitazione.

Decisi a vederci chiaro, i militari hanno fatto ingresso nell'immobile per un controllo, trovandosi di fronte a uno scenario inaspettato. Fin dall'ingresso, i Carabinieri sono rimasti sorpresi nel rinvenire una vera e propria postazione per la coltivazione indoor: un ambiente sapientemente allestito con teli riflettenti, ventilatori e lampade speciali, appositamente utilizzate per ricreare il microclima perfetto e velocizzare la crescita delle piante, al riparo da sguardi indiscreti.

La sorpresa è proseguita nella zona notte, trasformata in un centro di lavorazione della sostanza: nella camera da letto erano state adagiate ad essiccare ingenti quantità di infiorescenze per quasi tre chili di peso, affiancate da buste già confezionate sottovuoto, bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il dosaggio e la vendita della droga.

Le operazioni si sono poi estese a un appezzamento di terreno di proprietà dell'uomo, in località "Latzarere". Qui i militari hanno individuato una piccola coltivazione all'aperto, con fusti rigogliosi che superavano il metro e settanta di altezza, pronti per la mietitura. L'operazione si è conclusa con il sequestro di oltre quattro chilogrammi complessivi di marijuana, delle piante e di tutta l'attrezzatura tecnica utilizzata per la produzione.

L'uomo è stato arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. venerdì, dopo la direttissima, il Giudice ha convalidato l'arresto, senza applicare alcuna misura cautelare.

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