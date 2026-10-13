La teca con i resti della Quarto Savona Quindici, l'auto della scorta del giudice Falcone, sarà esposta il prossimo 16 di novembre al Centro Servizi Culturali, con la presenza di Tina Montinaro, vedova del capo scorta, in un incontro aperto a studenti e cittadini.

E' uno dei tanti interessanti appuntamenti della stagione programata dal Centro Servizi Culturali, che caratterizzerà l'autunno dell'intero territorio. Si inizia con il grande cinema documentario e incontri con le grandi firme della cultura, ma soprattutto del giornalismo e la divulgazione scientifica nazionale. Appuntamenti inseriti nella nuova programmazione trismestrale del Centro Servizi Culturali, sempre punto di riferimento per il territorio.

Si parte domani sera (ore 19), col cinema d'inchiesta, con la rassegna Mondo Visioni, organizzata in collaborazione con la rivista Internazionale e CineAgenzia. Il ciclo propone tre documentari in lingua originale con sottotitoli e si chiuderà il 28 ottobre con il toccante "Gaza's Twins come back to me" di Mohammed Sawwaf, che racconta il dramma della guerra attraverso la separazione forzata tra una madre e i suoi gemelli neonati. Il mese di novembre, invece, sarà caratterizzato dall'ecologia, legalità e memoria storica. Si comincia l'11 novembre con la scrittrice e giornalista scientifica Alessandra Viola e il suo talk "Chiedi a una pianta".

Il 16 novembre sarà invece una giornata di straordinario valore civile curata dall'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, con il contributo e il patrocinio del Comune di Macomer e la collaborazione del centro servizi culturali, del sindacato di Polizia SAP e dell’Avis comunale. Si proseguirà il 18 di novembre con l'ecologo forestale Giorgio Vacchiano, che esplorerà il legame tra intelligenza artificiale e resilienza dei boschi. Il giorno successivo, spazio alla musica del Corde di Maestrale Trio con il concerto "Oltre le Rive", un viaggio acustico tra i capolavori dei grandi cantautori italiani. A chiudere il ciclo degli incontri, il 27 novembre, sarà la giornalista di LA7, Marianna Aprile con la presentazione del suo libro "La promessa". Il 4 dicembre la programmazione teatrale, con lo spettacolo "Mi chiamo Andrea, faccio fumetti", un monologo interpretato da Andrea Santonastaso e dedicato al genio tormentato e dirompente di Andrea Pazienza.

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