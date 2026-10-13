Ancora Vigili del fuoco in azione questa mattina per una missione di ricerca e soccorso nelle campagne di Dorgali.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un escursionista di 80 anni ha perso l’orientamento, ritrovandosi sul monte Bardia impossibilitato a rientrare autonomamente.

L’uomo è riuscito a lanciare l’allarme, consentendo l’intervento dei soccorritori. Considerata la zona particolarmente impervia, la squadra a terra dei vigili del fuoco arrivata da Nuoro ha richiesto il supporto del reparto volo di Alghero.

Grazie all’intervento dell’elicottero, l’ottantenne è stato recuperato e issato a bordo del velivolo, successivamente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

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