Ha sottratto il portafoglio ad un amico mentre guardavano una partita di calcio. Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Macomer con l’accusa di furto aggravato. Il giovane, assieme a due amici ha passato la serata a casa di uno di loro, per guardare una partita di calcio in tv. Approfittando di un momento di distrazione di uno degli amici, si è impossessato del portafoglio lasciato sul tavolo, sottraendogli 360 euro. La vittima del furto, accortosi dell'ammanco, ha chiesto conto ai due amici, intuendo chi potesse essere l'autore. Ne è nata una accesa discussione, che è continuata fuori dall'abitazione.

I due sono così venuti alle mani, interrotta al passaggio di una pattuglia dei carabinieri. I due subito dopo hanno raggiunto la caserma, con la vittima del furto che ha immediatamente presentato denuncia. Nella sala d'attesa in caserma, il presunto ladro ha tentato di aggredire la vittima. Subito sono però intervenuti i militari, che sono stati minacciati ripetutamente dall'autore del furto. Il giovane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel mentre il denaro rubato è stato recuperato. Il giorno dopo il giovane è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.