«La crisi della continuità territoriale mette a nudo la responsabilità politica della Giunta Todde, che ha trasformato il bando per l'assegnazione delle rotte con Roma e Milano in un manifesto elettorale».

Lo dichiara Antonio Moro, presidente del Psd'Az, già assessore regionale dei Trasporti, che fa i conti della nuova gestione e fa emergere un possibile errore di calcolo che potrebbe essersi rivelato cruciale per la creazione dell’attuale situazione di stallo, con Aeroitalia che ha annunciato l’addio alla Sardegna.

«Aver presentato come una conquista la riduzione di dieci euro della tariffa residenti e aver eliminato il meccanismo di adeguamento tariffario previsto dal precedente sistema ha esposto il servizio a uno squilibrio oggi ancor più evidente. Quel meccanismo consentiva di aggiornare le tariffe al variare del prezzo del carburante: non una concessione alle compagnie, ma uno strumento per tenere insieme accessibilità dei prezzi e sostenibilità dei collegamenti».

L’uscita annunciata da Aeroitalia dai collegamenti in continuità da Cagliari e Alghero, secondo Moro, è il segnale più grave di questa crisi. Il servizio previsto dal bando della Giunta Todde è stato dimensionato assumendo un prezzo del carburante di 635,27 euro per tonnellata, con un’incidenza del 17,24 per cento sui costi complessivi.

«Secondo i conti comunicati dalla compagnia, il rincaro rispetto al valore di riferimento del carburante ha toccato il 136,12 per cento. Un semplice calcolo aiuta a comprendere la dimensione del problema. Applicando al peso del 17,24 per cento indicato nel bando un rincaro del carburante del 136,12 per cento, l’adeguamento teorico della tariffa risulta pari al 23,47 per cento. Sulla tariffa residenti di 49 euro, al netto delle tasse aeroportuali, significherebbe arrivare a circa 60,50 euro: una differenza di circa 11,50 euro».

È questa simulazione - undici euro e mezzo in più per ciascun biglietto - «a mostrare tutta la fragilità di una politica che celebra il prezzo bloccato senza assicurare strumenti efficaci per assorbire l’aumento dei costi. Il punto non è chiedere ai sardi di pagare di più. È impedire che, per mantenere una promessa sulle tariffe, si finisca per compromettere il servizio e il diritto alla mobilità. Se la Regione vuole evitare che gli extracosti ricadano sui passeggeri, deve predisporre per tempo strumenti alternativi, legittimi e concretamente utilizzabili».

A fronte dei cento milioni di euro stanziati per la continuità aerea (nella precedente legislatura erano 52 e ne sono stati impegnati circa 30), degli ulteriori dieci milioni regionali e dei dieci milioni statali prospettati per il caro carburante, «la Giunta deve spiegare perché non abbia ancora assicurato tempi e modalità certi per il riconoscimento degli extracosti. Stanziamenti, impegni e pagamenti, infatti, non sono la stessa cosa. Annunciare un fondo non significa renderlo disponibile a chi deve garantire i voli. La responsabilità politica della Giunta Todde e della maggioranza che la sostiene sta nell’aver celebrato i benefici del nuovo modello senza averne assicurato la tenuta economica di fronte agli squilibri, evidenti fin dal principio, e denunciati oggi dalle compagnie. Ai sardi servono tariffe accessibili, frequenze certe e collegamenti stabili. La propaganda - come è noto - non fa volare gli aerei. E il conto delle promesse senza soluzioni concrete lo pagano i passeggeri: perdere la continuità territoriale costa molto più di 11,50 euro a biglietto».

(Unioneonline/E.Fr.)