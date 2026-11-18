«Aeroitalia ha fatto un danno ai sardi parlando di ipotetica rinuncia da mesi. Un danno per l’economia, le imprese e gli investimenti. Di questo chiederemo conto ad Aeroitalia». Così a Cagliari Alessandra Todde, presidente della Regione, a margine della presentazione del calendario della Polizia alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«In tutti questi mesi - ha aggiunto - quando si parlava di caro carburante, abbiamo deciso di mantenere il prezzo della continuità inalterato al centesimo perché volevamo tutelare i sardi in un momento di crisi e di grandissima incertezza rispetto al fatto di potersi spostare». «Le rotte in questo momento sono senza compensazione - ha continuato - Noi abbiamo sei mesi di tempo per fare il bando e il vettore ha il dovere di non interrompere un servizio essenziale. Se si permetterà di farlo posso garantire che la Regione utilizzerà ogni mezzo per potersi tutelare e fare in modo che i propri cittadini abbiano il servizio che si meritano». Questo perché «Vogliamo una controparte che possa essere affidabile e che possa non ricattare perché la Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno. E prenderemo provvedimenti su altre rotte che magari non sono state abbandonate perché più appetibili. Non permettiamo a nessun operatore di scegliersi cosa è meglio. Il servizio è per i sardi e saremo noi col nuovo bando a sederci e decidere le compensazioni e a fare in modo che se ci sono altri attori interessati a combinazioni diverse, chi in questo momento sta facendo un passo indietro lo faccia definitivamente».

La governatrice ha poi ricordato che «se la Regione Sardegna decide di togliere una rotta, e lo può fare viste le violazioni che ci sono state, la controparte non si può presentare per tre anni». Infine: «Vorremmo un servizio che sia all’altezza. Useremo ogni mezzo legale per tutelarci»