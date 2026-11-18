Aeroitalia con una Pec ufficializza l’abbandono delle rotte in continuità territoriale (non tutte) a partire dal 15 gennaio. Sempre grazie alla posta (non certificata) emerge che lo sbandierato taglio delle tasse d’imbarco per attrarre più collegamenti aerei negli scali sardi non è in vigore e potrebbe non esserlo a lungo: la misura sarebbe dovuta essere operativa a partire dal primo novembre ma solo due giorni fa l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, ha inviato una mail ai parlamentari sardi per chiedere di sostenere un emendamento alla legge di Bilancio nazionale per farla entrare a regime.

Un doppio colpo al sistema dei trasporti aerei della Sardegna, in uno scenario che rischia di diventare molto, molto complesso. La polemica, intanto, è già esplosa.

Aeroitalia lascia

Aeroitalia lo dice da tempo: il rincaro del prezzo del jet fuel non permette di garantire i collegamenti da e per la Sardegna. Per proseguire a volare sulle rotte non compensate la compagnia chiede che vengano erogati i venti milioni promessi (10 dallo Stato e altrettanti dalla Regione). In caso contrario l’ad Gaetano Intrieri, appellandosi al codice civile che permette la rescissione di un contratto pubblico diventato troppo oneroso per cause imprevedibili, ha annunciato il blocco dei collegamenti. La Pec alla Regione annuncia lo stop, dal 15 gennaio, sulle rotte non compensate (quindi operate a costo zero per la Regione) Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma. Aeroitalia proseguirà, invece, a volare sulla Olbia-Roma e sulla Olbia-Milano. Dalla Regione insistono: il bando della continuità prevedeva un preavviso di sei mesi. Lo scontro – anche giudiziario – ormai, sembra inevitabile. Intanto: i sardi potranno volare?

La tassa d’imbarco

C’è poi un altro fronte. Con la maxi manovra approvata ad agosto il Consiglio regionale aveva stanziato 18,2 milioni per cancellare la tassa d’imbarco nella stagione invernale. Per capire: le compagnie devono versare 6,5 euro a passeggero per l’addizionale comunale, soldi che in realtà vanno allo Stato. Ryanair si era fatta capofila di una crociata contro il balzello, assicurando più collegamenti in caso di cancellazione. Così la Regione ha stanziato i fondi per eliminarla, ma solo nei mesi di bassa stagione. In Sardegna la tassa d’imbarco sarebbe dovuta sparire dal primo novembre fino a marzo, a partire dal 2026 (quindi da tre settimane fa) fino al 2028. Problema: l’addizionale è ancora in vigore. Non è stato avviato il percorso dell’intesa con il Mef necessario a risolvere la vicenda: la Regione avrebbe dovuto assicurare il versamento della copertura e lo Stato non avrebbe avuto nulla a pretendere da parte dei Comuni. Invece niente. Così ecco la mail dell’assessora ai parlamentari, nell’estremo tentativo – fallito – di far infilare la cancellazione della tassa all’interno della legge di Bilancio. Taglio che sarebbe partito, comunque, dal 2027.

In un amen il caso è esploso.

L’interrogazione di Truzzu

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, primo proponente dell’eliminazione dell’addizionale per tutto l’anno, ha già pronta una interrogazione. Vuole capire «se le interlocuzioni con il Governo siano state avviate già nel mese di agosto 2026, successivamente all'approvazione della disposizione da parte del Consiglio regionale, oppure soltanto dopo la pubblicazione della legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026 o in prossimità della decorrenza prevista del 1° novembre 2026». E se «dal 1° novembre 2026, negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, sia stata effettivamente applicata la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e se le compagnie aeree abbiano conseguentemente cessato di effettuare i relativi versamenti per i voli interessati dalla normativa». Truzzu conosce già la risposta. E non è buona.

L’attacco di Cappellacci

Sulla tassa d’imbarco interviene anche il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci: «Dalla mail della Giunta emerge una lettera al ministro e una proposta per il 2027 e il 2028. Sull’emergenza del 2026, nessun intervento concreto di cui dare conto. Tra un’emergenza rimasta senza risposta, una scadenza scoperta all’ultimo e un appello che si perde per strada», punge l’azzurro, «viene da chiedersi chi, in Giunta, tenga le fila. Probabilmente nessuno, ognuno corre per strada senza conoscere la direzione verso la quale andare». L’ex governatore attacca anche sull’addio di Aeroitalia: «È il prevedibile risultato dei pasticci della compagnia e della Giunta regionale. Ci sarà tempo per parlare delle gravissime responsabilità del vettore e della presidente della Regione. Ora è fondamentale attivare la procedura d’emergenza per riassegnare le rotte ed evitare che i sardi e i visitatori restino a terra e oltre al diritto alla mobilità di chi viaggia per studio, lavoro, salute, vengano compromesse anche le prospettive delle imprese e dei professionisti isolani che non possono operare in un quadro di incertezza».