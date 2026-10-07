Brutto incidente all’ingresso di Gonnosfanadiga, all’altezza dell’incrocio tra San Gavino e Villacidro.

Due auto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. 

Feriti i due conducenti: entrambi di Arbus, il più grave è stato portato al Brotzu in elisoccorso, dopo essere stato rianimato sul posto, l’altro all’ospedale di San Gavino. Ci sarebbe poi un altro ferito lieve.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

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