«Atto unilaterale e in contrasto con i principi generali del servizio pubblico che lo stesso vettore aveva accettato di prendere in carico nei mesi scorsi».

Così l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, mentre da destra fioccano le richieste di dimissioni, commenta la decisione di Aeroitalia di abbandonare tre rotte in continuità, quelle senza compensazioni, per via dell’aumento del costo dei carburanti.

Ieri sera è arrivata la pec all’assessorato in cui la compagnia ha ufficializzato la decisione comunicata giorni fa.

«Tale comunicazione - spiega Manca - arriva dopo settimane di interlocuzioni in cui la Regione Sardegna ha cercato pazientemente di trovare ogni soluzione».

La Regione, conclude l’assessora, «notificherà immediatamente ad Aeroitalia i propri obblighi, che riguardano la prosecuzione del servizio su tutte le rotte compensate, per cui è stato sottoscritto un impegno fino al 2029, e il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale per le rotte non compensate, che impongono il mantenimento del servizio per almeno sei mesi dalla data della disdetta».

In caso contrario, la Regione potrebbe anche «estromettere la compagnia da tutte le rotte in continuità territoriale», comprese quelle da Olbia, che il vettore non ha abbandonato perché prevedono le compensazioni economiche.

(Unioneonline)