«Non incide sul carovita né sui costi dei trasporti e della benzina, non promuove il lavoro stabile e ben pagato, sul fronte sanità punta su un sostegno una tantum che rischia di incentivare il privato, per non dire dei tagli all'istruzione e della fittizia rimodulazione delle tasse che in Sardegna riguarderà solo il 5% dei contribuenti»: così la segretaria della Cgil Sardegna Simona Fanzecco commenta la manovra nazionale e le azioni del governo Meloni alla base dello sciopero generale del 20 novembre.

L'appuntamento è alle 9, in piazza Giovanni XXIII, per il corteo che attraverserà via Dante, via Garibaldi, via Manno e il Largo fino a piazza del Carmine, dove si alterneranno gli interventi fino alle conclusioni del segretario nazionale Christian Ferrari. «Soltanto la maggioranza ha presentato 2000 emendamenti, si parla di un passo indietro sul taglio della rivalutazione delle pensioni ma non c'è da stare tranquilli se si pensa che si parla anche di nuovi condoni e più risorse per le scuole paritarie, a dimostrazione del fatto che con le tensioni elettoralistiche che animano la coalizione di governo c'è persino il rischio che riescano a far peggio del testo iniziale», ha aggiunto la segretaria.

Per la Cgil, «il governo scontenta quasi tutti smentendo le sue stesse promesse (ad esempio su pensioni, tasse e accise), e finge di elargire misure sociali che, però, non affrontano nessuna delle difficoltà che vivono ogni giorno i lavoratori e le lavoratrici, le giovani generazioni e i pensionati, in Sardegna e in tutto il Paese».

Le stesse difficoltà per le quali ampi e trasversali gruppi sociali stanno scendendo in piazza a protestare con sempre più assiduità: «Al centro c'è la legittima aspirazione a una vita dignitosa, c'è la richiesta di un netto cambio di rotta, di un miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, le stesse ragioni per cui noi invitiamo tutti a partecipare allo sciopero e alla manifestazione regionale che si svolgerà a Cagliari in concomitanza con altre 100 piazze d'Italia sotto lo slogan il futuro è adesso».

Intanto, il Centro studi Cgil Sardegna ha approfondito i riflessi della manovra sulla Sardegna. «Il beneficio della rimodulazione dell'Irpef è praticamente nullo per i contribuenti sardi perché si concentra unicamente sulle fasce dai 50 mila in su, con un "risparmio" di 100 euro all'anno, e di 500 euro per i redditi dai 55 mila ai 200 mila. Dai dati Mef emerge che su oltre un milione di contribuenti sardi, il reddito imponibile medio è di 21 mila 400 euro (dato disponibile del 2024). La quasi totalità dei sardi, circa il 95%, si concentra nello scaglione al di sotto dei 50 mila euro. L'85% si ferma a un imponibile sotto i 35 mila, di questi, oltre la metà entro i 20 mila».

(Unioneonline)