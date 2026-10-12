È accusato di tentato omicidio per aver picchiato e investito il nuovo fidanzato della sua ex, a Palermo, il primo settembre. Per questo Federico Palmeri, trapper di 25 anni, in arte Twenty Seven, è stato arrestato in Sardegna – dove nel frattempo si era trasferito – e rinchiuso nel carcere di Bancali, in esecuzione un'ordinanza cautelare del Gip del capoluogo siciliano.

Secondo le indagini della polizia, coordinate dalla Procura, il giovane avrebbe aggredito insieme ad altre quattro persone due giovani lo scorso primo settembre nei pressi di un distributore di carburante. Doveva essere un incontro chiarificatore tra Palmeri e il nuovo ragazzo della sua ex fidanzata. Ma all'arrivo dei due su uno scooter i cinque che erano sull'auto invece di scendere hanno investito la moto. Una volta a terra i giovani sarebbero stati picchiati dagli aggressori.

Tutta la scena è stata ripresa dal sistema di telecamere di sicurezza dell'area di servizio. Le due vittime sono state soccorse e trasportate al Policlinico di Palermo, dove i medici hanno emesso prognosi di 15 e 7 giorni.

Palmeri nel frattempo si era trasferito in Sardegna, dove è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Porto Cervo. L'indagato è stato portato nella casa circondariale di Sassari-Bancali.

(Unioneonline)

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