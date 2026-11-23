In Sardegna le scuole continuano a essere ospitate in «strutture vetuste, sprovviste di certificazioni e non adeguate a garantire la piena incolumità di studenti e personale».

È la denuncia del sindacato Uil, che sottolinea come nell’Isola la situazione dell’edilizia scolastica sia «allarmante» e bisognosa di «interventi immediati».

«A fronte degli annunci governativi su piani straordinari e investimenti già avviati, la realtà quotidiana degli istituti scolastici racconta ben altro», spiegano la segretaria generale Uil Sardegna, Fulvia Murru, e il segretario Uil Scuola Sardegna, Giuseppe Corrias. Aggiungendo: «A livello nazionale ben il 59% dei circa 40mila istituti è infatti privo del certificato di agibilità, quasi la metà non dispone del collaudo statico e oltre 14.500 edifici sono sprovvisti delle tre certificazioni fondamentali sulla sicurezza».

Ancora, proseguono Murru e Corrias, «tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono registrati 68 episodi di crollo con 12 feriti, a cui si sono aggiunti altri 18 crolli dall'inizio di questo anno scolastico».

Numeri che «rispecchiano la situazione del patrimonio edilizio scolastico sardo, spesso caratterizzato da strutture datate, costruite prima del 1975, e da gravi criticità manutentive».

«Nella nostra regione – evidenziano poi Murru e Corrias – l’emergenza sicurezza si intreccia con le specificità del territorio: dalla necessità di completare il censimento e la bonifica dall’amianto alla totale inadeguatezza degli impianti per affrontare le sempre più frequenti ondate di calore, fino all'urgenza di garantire collegamenti e trasporti sicuri per le comunità delle aree interne. Non si può continuare a gestire l'edilizia scolastica sull'onda dell'emergenza o affidandosi a interventi frammentati».

Per questo Uil e Uil Scuola Sardegna sollecitano «un cambio di passo immediato e concreto». «Occorre – concludono Murru e Corrias - un vero piano pluriennale con risorse certe, tempi definiti e un aggiornamento trasparente e puntuale dell’ La tutela della salute e della sicurezza di chi ogni giorno vive, studia e lavora nelle scuole della Sardegna non può essere oggetto di proclami, ma e misurabile nelle scelte delle istituzioni nazionali e regionali».