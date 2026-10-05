L'anticiclone che ha portato un lungo periodo di stabilità, sole e temperature sopra la media inizia a cedere. È in arrivo una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali sulle regioni tirreniche e una generale flessione termica.

Le prime avvisaglie si registreranno già nel pomeriggio di oggi, come sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «I segnali di questa variazione», afferma, «si manifesteranno con l'insorgenza di rovesci e temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane».

Domani il quadro atmosferico si manterrà instabile sui medesimi settori del medio e alto Tirreno, in attesa di un peggioramento più strutturato a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì un sistema frontale di origine atlantica attraverserà la Penisola, interessando in modo diretto gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania. «A causa delle elevate temperature superficiali dei bacini marittimi italiani, ancora superiori ai 25°C l'energia in gioco sarà alta», dichiara Brescia, «e potrebbe provocare fenomeni atmosferici a tratti di forte intensità».

Le colonnine di mercurio subiranno un calo di tra 5°C e 7°C, riportandosi su livelli più vicini alle medie del periodo.

Nel dettaglio:

Lunedì 5. Al Nord: qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: nubi in aumento, peggiora entro sera in Toscana. Al Sud: peggiora in Sardegna con rovesci.

Al Nord: qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: nubi in aumento, peggiora entro sera in Toscana. Al Sud: peggiora in Sardegna con rovesci. Martedì 6. Al Nord: variabile, possibili rovesci sui monti emiliani e in Liguria. Al Centro: piogge e temporali su Toscana e Lazio. Al Sud: nuvoloso, temporali la sera in Campania.

Al Nord: variabile, possibili rovesci sui monti emiliani e in Liguria. Al Centro: piogge e temporali su Toscana e Lazio. Al Sud: nuvoloso, temporali la sera in Campania. Mercoledì 7. Al Nord: peggiora al Nordovest. Al Centro: instabilità sulle tirreniche. Meglio altrove. Al Sud: variabile ma nel complesso asciutto. Tendenza: giovedì passaggio del fronte perturbato, weekend più stabile.

(Unioneonline)

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