Formazione gratuita, nuove competenze e opportunità concrete di lavoro per i giovani. Sono questi i temi al centro dell'evento “I T4lenti del Fut2ro”, che si è svolto qualche giorno fa al Parlamento europeo di Bruxelles, con la partecipazione degli ITS Academy della Sardegna, i cinque Istituti Tecnici Superiori, presenti a Cagliari, Tortolì, Macomer, Olbia e Sassari. Un importante momento di confronto tra istituzioni italiane ed europee, mondo della scuola e imprese per valorizzare i percorsi di formazione tecnologica superiore, che preparano i diplomati alle professioni richieste dal mercato del lavoro.

A rappresentare gli ITS della Sardegna sono stati Sabrina Serra, Presidente dell'ITS Academy TAC e della Associazione degli ITS della Sardegna, e Ottavio Sanna, Direttore dell'ITS Academy TAGSS, specializzato nella filiera agroalimentare, che sottolinea: «È stato un incontro importante perché ha messo in evidenza il valore degli ITS per le nostre imprese e, soprattutto, per i giovani. Per chi termina le scuole superiori questi percorsi rappresentano una grande opportunità in quanto permettono di acquisire gratuitamente competenze richieste dalle aziende e di prepararsi a svolgere una professione in linea con le proprie capacità e aspirazioni».

All'incontro hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e il Presidente di Rete ITS Italy Guido Torrielli.

Tra i temi affrontati anche quello delle risorse economiche necessarie per sostenere la crescita del sistema. Grazie ai finanziamenti del PNRR negli ultimi anni sono stati realizzati nuovi laboratori, potenziate le attrezzature e ampliata la possibilità di accogliere studenti. Risultati importanti che ora richiedono continuità. Il Presidente di Rete ITS Italy, Guido Torrielli, ha richiamato l'attenzione proprio su questa necessità, chiedendo alle istituzioni finanziamenti specifici, anche attraverso il Fondo Sociale Europeo, per consentire alle Fondazioni di programmare le proprie attività e continuare a investire.

Durante l'incontro si è parlato anche della possibilità di portare il modello italiano oltre i confini nazionali, avviando collaborazioni con Paesi come Argentina e come l’Egitto e altre realtà africane. L'obiettivo è condividere esperienze e sviluppare percorsi formativi che possano preparare nuove figure professionali anche in risposta alle esigenze delle imprese italiane.