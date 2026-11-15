Un sabato notte particolarmente movimentato sulle strade del Sud Sardegna, dove tra l’una e le prime ore del mattino si sono verificati diversi incidenti stradali. Tre episodi distinti, con un elemento in comune: auto finite fuori strada o ribaltate. Il bilancio è di diversi giovani feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in codice rosso.

Il primo e più grave episodio si è verificato attorno all’1.30 in via Nazionale a Rio Murtas, frazione di Narcao. Un’auto, con a bordo tre giovani poco più che ventenni, ha urtato un camion fermo per poi ribaltarsi. Per tutti e tre è stato disposto il codice rosso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Cagliari e Carbonia.

Qualche ora più tardi, intorno alle 4, un altro incidente a Ussana, lungo la strada provinciale 20. Anche in questo caso un giovane ha perso il controllo della propria auto, finita fuori strada e ribaltata. Per lui è stato disposto il codice giallo ed è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato.

Un altro grave episodio si è verificato a Mandas, lungo la strada provinciale 32. Un ventenne, rimasto coinvolto in un incidente autonomo, è finito fuori strada con la propria auto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Una sequenza di incidenti che ha tenuto impegnati i soccorritori per tutta la notte. In nessuno dei tre episodi si sono verificati scontri frontali: si è trattato in tutti i casi di incidenti autonomi. Un bilancio pesante, anche per la giovane età delle persone coinvolte.