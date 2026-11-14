Sono 117 i genitori separati o divorziati sardi ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 298.452,18 euro. A livello nazionale gli ammessi sono 7.402, con l'88% costituito da cittadini italiani.
La misura considera il reddito Irpef fino a 35mila euro anziché l'Isee, ampliando la platea anche alla fascia grigia delle famiglie che affrontano difficoltà economiche concrete.
Per Salvini «i dati dimostrano che il bisogno abitativo dei genitori separati riguarda l'intero territorio nazionale e richiede risposte specifiche», si legge in una nota del Mit, «tutti i contributi saranno erogati entro dicembre. Nel 2027 la dotazione del Fondo passa inoltre da 20 a 50 milioni di euro».
(Unioneonline)