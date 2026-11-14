La Brigata Sassari è scesa in campo a supporto della trentesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, mettendo a disposizione mezzi e personale per il trasporto dei generi raccolti nei punti di raccolta della Sardegna.

I veicoli dell'Esercito - in particolare del Reggimento logistico e del 45/o Reparto Comando e Supporti Tattici "Reggio" della Brigata - hanno garantito il trasferimento dei prodotti verso i centri di stoccaggio, da cui saranno poi distribuiti alle strutture aderenti.

La collaborazione si inserisce nel quadro del sostegno che i "sassarini" offrono da anni all'iniziativa, nata nel 1997 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà e promuovere un gesto semplice ma significativo: donare parte della propria spesa a chi è in difficoltà.

I numeri della scorsa edizione parlano chiaro: grazie anche all'efficienza logistica raggiunta in Sardegna, una delle 22 sedi regionali di cui si compone la Rete Banco Alimentare, circa 150 tonnellate di cibo sono state distribuite a 135 strutture caritative convenzionate (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d'accoglienza, ecc.) che hanno aiutato circa 21mila persone bisognose.