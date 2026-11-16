Il look ricorda quello del più famoso idraulico dei videogiochi. Se non fosse per la berritta con cui gira, in lungo e in largo, per l’isola: da Alghero a Cagliari, passando per l’interno, per un totale di tredici tappe. Non ci son funghi da colpire o monete d’oro da collezionare. GAVO raccoglie i rifiuti dalle strade e dai fondali. La sua Principessa Peach da salvare da tutti i cattivi Bowser che la deturpano giornalmente, è la Sardegna.

Da domenica 15 novembre, GAVO può essere scaricato da Google Play (a breve sarà disponibile su iOS) ma sul web compare, da una settimana, sul sito della HBMob, business unit di ICardoo Digital Marketing, azienda fondata a Sassari, nel 2018, da Leonardo Ligas e Gabriele Piga.

«Non è niente di complicato – commenta Ligas – la HBMob immaginatela come un catalogo di giochi mobile, in cui tra i classici rompicapi e sudoku, saranno presenti games a tema sardo. L'azienda si è affermata a livello internazionale con HBAgency, una piattaforma di advertising per monetizzare app e siti web. Dopo aver trascorso tanti anni ad aiutare editori e sviluppatori, ci siamo messi in proprio come creatori di giochi semplici ed accessibili a tutti».

Gabriele Piga interviene: «Con GAVO abbiamo voluto fare un passo in più realizzando un gioco nostro, con un'identità precisa. È uno dei primi, e sicuramente quello su cui puntiamo di più. A breve usciranno altre app per valorizzare temi cari alla nostra isola come il turismo, l’ambiente e lo sport».

Il gioco è stato sviluppato principalmente da Luciano Mariotti, un programmatore argentino che vive in Sardegna da diversi anni. «La parte più complessa è stata rendere GAVO divertente ed interessante, studiando le città sarde nei minimi dettagli. GAVO funziona direttamente nel browser: si può giocare dal sito o installare come una app, con i comandi touch o con la tastiera. Ogni livello è studiato blocco per blocco, e lo abbiamo provato e riprovato finché ogni salto non risultava naturale. In più il gioco è tradotto in sei lingue, perché vogliamo che la Sardegna arrivi anche a chi non la conosce».