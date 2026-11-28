In Sardegna sono 117 i genitori separati o divorziati ammessi al contributo affitto, per un totale di 298.452,18 euro. I primi bonifici arriveranno nei prossimi giorni. I territori di Cagliari e Sassari contano rispettivamente 56 e 23 beneficiari. Seguono la Gallura (14), Oristano (9), il Medio Campidano (7), Nuoro (4), il Sulcis Iglesiente (3) e l'Ogliastra (1).

I dati sono forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento per i 7.402 beneficiari in Italia.

Il contributo, che serve per aiutare i genitori separati a sostenere le spese di una nuova casa dopo la separazione, può coprire il 50% del canone di affitto, fino a un massimo di 500 euro al mese e di 6.000 euro l'anno.

Il ministro Matteo Salvini esprime «grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi».

I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi e le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è arrivata da genitori tra i 45 e i 54 anni.

(Unioneonline)